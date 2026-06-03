According to Magistrate Court records, the following individuals had activity in their cases:
In Magistrate Cynthia Broce-Kelley’s court:
Noel Ahmeti, 18, of Norfolk, Virginia, pleaded no contest to a charge of speeding. Ahmeti was assessed $201.48 in court costs and fines.
Alicia N. Barb, 18, of Parsons, pleaded guilty May 13 to a charge of speeding. Barb was assessed $186.48 in court costs and fines.
Richard P. Beverage, 25, of Marlinton, pleaded guilty May 27 to a charge of driving too fast for roadway conditions. Beverage was assessed $206.01 in court costs and fines.
Patrick Bosley, 55, of Elkins, pleaded guilty May 15 to a charge of speeding. Bosley was assessed $201.48 in court costs and fines.
Natashia Nicole Brewer, 32, of Bartow, pleaded no contest May 13 to a charge of striking fixtures on highway. Brewer was assessed $201.48 in court costs and fines.
Zachary Christian Coch-ran, 29, of Hillsboro, pleaded guilty May 28 to a charge of seat belt violation. Cochran was assessed a $25 fine.
Coty Scott Halterman, 35, of Cass, pleaded no contest May 28 to a charge of seat belt violation. Halterman was assessed a $25 fine.
Zachary Wyatt Henry, 26, of Marietta, Ohio, pleaded guilty May 13 to a charge of simple assault. Henry was assessed $281.48 in court costs and fines.
Gregory Anthony Lester, 49, of Marlinton, pleaded no contest May 26 to a charge of seat belt violation. Lester was assessed a $25 fine.
Tracy S. Mamak, 42, of Buckeye, pleaded guilty May 26 to a charge of no seatbelt. Mamak was assessed a $25 fine.
Brian S. Thomas, 68, of Ronceverte, pleaded guilty May 28 to a charge of seat belt violation. Thomas was assessed a $25 fine.
In Magistrate Jennifer Dunz’s court:
Andrew E. Alderman, 35, of Marlinton, pleaded guilty May 22 to a charge of seat belt violation. Alderman was assessed $25.56 in court costs and fines.
Larry W. Bennett, 44, of Marlinton, pleaded no contest May 22 to a charge of seat belt violation. Bennett was assessed a $25 fine.
Ayden C. Carroll, 22, of Cass, pleaded no contest May 20 to a charge of seat belt violation. Carroll was assessed a $25 fine.
Tyler R. Kriebel, 25, of location unknown, pleaded guilty June 1 to a charge of driving while license suspended or revoked. Kriebel was assessed $281.48 in court costs and fines.
Matthew Emery Moore, 23, of Marlinton, pleaded guilty May 18 to a charge of shooting or discharging firearm within 500 feet of a school or church. Moore was assessed a $231.48 fine.
Susan Morrison, 51, of Marlinton, pleaded no contest May 22 to a charge of seat belt violation. Morrison was assessed a $25 fine.
Denver L. Underwood, 38, of Marlinton, pleaded guilty May 22 to a charge of seat belt violation. Underwood was assessed $25.56 in court costs and fines.
Austin Garrett Chapman, 28, of Lookout, entered a guilty plea agreement May 22 to a charge of driving while suspended or revoked for DUI. Chapman was sentenced to 60 days of suspended jail, given one year probation and assessed $291.48 in court costs and fines.
Kevin C. Layne, 24, of Hillsboro, pleaded no contest May 20 to a charge of operation without certificate of inspection or failure to produce certificate. Layne was assessed $191.48 in court costs and fines.
John R. Warner, 26, of Bartow, pleaded guilty May 22 to a charge of speeding. Warner was assessed $201.48 in court costs and fines.
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